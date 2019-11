Come di consueto, grande folla al tradizionale appuntamento con Le fave di San Nicola, a Pollutri. Grandi e piccini hanno ammirato la cottura delle fave all'interno dei grandi calderoni, direttamente in piazza, uno spettacolo suggestivo agevolato da una serata dal clima favorevole. Dopo la benedizione dei calderoni e il tradizionale appuntamento della salatura, distrubuzione del "piatto povero" presso la Casa di San Nicola. Un piatto, come ricordato dal parroco don Giuliano Manzi, che rappresenta il valore della carità cristiana espressa da San Nicola.

Presente all'evento, il sindaco Antonio Di Pietro, soddisfatto per la massiccia presenza di pubblico anche per l'edizione 2016 e soprattutto per il coinvolgimento della cittadinanza in un evento che vede la partecipazione volontaria di grandi e piccini: "È sempre una gioia vedere nonni e nipotini insieme affaccendarsi per la preparazione dei fuochi per una manifestazione che unisce la comunità".