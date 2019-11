Sconfitta esterna per la Pallamano Vasto nella terza giornata del campionato di serie B. I vastesei perdono 20-16 in casa del Dorica dopo una partita in cui hanno comunque ben figurato.

La partita. Iniziano bene i padroni di casa che da subito in partita, approfittano della poca lucidità dei Vastesi, portandosi avanti per 4 a 0. Nonostante ciò i grintosi atleti vastesi riescono a imporre il proprio gioco fino alla fine del primo tempo, raggiungendo prima il pareggio e concludendo il primo tempo in vantaggio 7 a 8.

Nella ripresa stesso copione del primo tempo.Il Dorica torna a condurre l’incontro riportandosi sin da subito a 3 reti di vantaggio dagli avversari e il match continua sulla stessa lunghezza d'onda. Nel finale della ripresa suona la carica il Vasto che quando ormai è troppo tardi impone un parziale finale di 3 a 0, per il risultato finale di 20 a 16

Migliore in campo per i vastesi Stefan Murgui che ha cercato di dare il suo massimo, uscendo dal campo con qualche livido a dimostrazione del suo impegno. Miglior marcatore Andrea Di Casoli, con 5 reti

Tanta delusione in casa biancorossa per come è arrivata questa sconfitta ma allo stesso tempo tanta voglia di rivincita che potrà essere messa in campo già sabato prossimo, quando la Pallamano Vasto ospiterà i giovani del Città Sant'Angelo. Sarà indispensabile ripartire da quando fatto fino ad ora per cercare di risalire presto in classifica.

Dorica - Pallamano Vasto 20-16

Formazione Vasto: Jaime, Bevilacqua C. 4, Ruffilli 4, Verardi, Di Casoli 5, Mungo, Murgui 2, Carlucci 1, Galante, Crisci, Bozzelli, Bevilacqua D., Squeo. ALL. Michele Bevilacqua