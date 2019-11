Sabato scorso a Fossacesia la Scuola di Kung fu del maestro Carmine De Palma ha partecipato ad un campionato regionale prima fase della F.I.KB.M.S. Abruzzo (Federazione italiana Kick boxing, Muay thai, Savate) come neo associazione affiliata, riportando i seguenti piazzamenti: primo classificato, medaglia d’oro, Marco Palmer, categoria seniores 60 kg; secondo classificato, medaglia d’argento, Lisa Fiore, categoria 14 anni 58 kg.



Soddisfazione è stata espressa dal maestro Carmine De Palma per i risultati dei suoi atleti: "Marco Palmer ha dominato letteralmente tutto l’incontro, dal primo secondo all’ultimo, mettendo in atto e dimostrando tutte le sue doti; ha effettuato solo la finale con un atleta bravo, ma quest’ultimo si è arreso alla determinazione del Palmer, che ha messo in atto un incontro preciso, determinato e tattico, riportando il primo posto con i complimenti anche dell’avversario. Lisa Fiore, invece, si è riuscita ad imporre in modo netto e tecnicamente perfetto sulle sue avversarie. Ha vinto il primo incontro per abbandono dell’avversaria al primo round, all secondo la musica non è cambiata, infatti anche per l'avversaria successiva è stata una giornata no, ma il verdetto finale gli ha assegnato la medaglia d’argento".