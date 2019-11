Celenza sul Trigno e i membri dell'Unione dei Comuni del Sinello (Guilmi, Carpineto Sinello, Montazzoli, Carunchio, Torrebruna, Palmoli, Tufillo e Dogliola) sono stati premiati questa mattina da Legambiente e Regione Abruzzo come "Comuni Ricicloni 2016". La manifestazione arrivata alla 22ª edizione premia ogni anno quei Comuni che hanno superato una certa percentuale di raccolta differenziata nel proprio territorio; quest'anno la soglia era fissata al 65%.

Presenti alla cerimonia che si è tenuta nel palazzo della Provincia di Pescara, il sottosegretario Mario Mazzocca, il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, il dirigente del servizio Rifiuti della Regione, Franco Gerardini e altri esponenti di spicco del settore della gestione dei rifiuti che hanno partecipato al convegno RiciclAbruzzo sulle buone pratiche da adottare. A conclusione della mattinata sono stati premiati i Comuni Ricicloni (l'anno di conferimento dei rifiuti è il 2015) da parte di Laura Brambilla, responsabile Legambiente.

Era presente a Pescara il primo cittadino di Guilmi, Carlo Racciatti, che a zonalocale.it ringrazia i cittadini dell'Unione per l'importante risultato raggiunto: "Ringraziamo la struttura dell'Unione dei Comuni per il raggiungimento dell'obiettivo, in particolare il dirigente Emilio Racciatti, il responsabile tecnico Massimiliano Simoncelli e tutta la cittadinanza per aver maturato un tale senso civico nel campo della differenzazione e del rispetto dell'ambiente".