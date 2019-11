Se l'è cavata con un brutto spavento e qualche contusione il conducente della Ford Fiesta che si è ribaltata stamani lungo la strada provinciale 181, l'arteia interna che collega Vasto e San Salvo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 in località Piano di Marco. Per cause che la polizia municipale sta accertando, l'automobilista ha perso improvvisamente il controllo della vettura, che è uscita di strada, ribaltandosi.

Sul posto, oltre agli agenti del comandante Giuseppe Del Moro, anche i sanitari del 118. Il conducente dell'auto è in buone condizioni.

E' l'ennesimo incidente stradale sulla provinciale 181.