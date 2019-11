Sorrisi e applausi per le ecellenze dello sport della provincia di Chieti che ieri pomeriggio, nella bella cornice del teatro Tosti, sono state premiate nell'edizione 2016 della Festa dello Sport. Il tradizionale appuntamento organzizato dal Coni di Chieti è stat l'occasione per consegnare i riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti che durante l'anno si sono distinti nelle rispettive discipline. Con il delegato provinciale Gianfranco Milozzi c'erano l'assessore regionale Silvio Paolucci, l'assessore allo sport di Ortona, Simonetta Schiazza, il presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro e il responsabile dell'educazione fisica dell'ufficio scolastico regionale, Angelo Ciammaichella. Tra i presenti anche Ottavio Di Tullio, delegato vastese del Coni.

In tanti sono saluti sul palco del teatro ortonese per ricevere i riconoscimenti che premiano "passione e impegno nel portare avanti l'attività sportiva", come ha sottolineato Milozzi. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle attività degli atleti diversamente abili e alle scuole, protagoniste dei progetti di educazione motoria e delle competizioni studentesche. Nel lungo elenco di premiati era nutrito il gruppo proveniente da Vasto e San Salvo.

Marco La Verghetta ha ricevuto il riconoscimento assegnato dal Coni della Palma di bronzo al merito tecnico, per le attività svolte nel campo dell'educazione motoria e sportiva. La Verghetta, oltre ad essere pluricampione regionale di tiro a segno nella pistola 10 metri, è anche componente dello staff tecnico della nazionale paralimpica di tiro a segno. Per i brillanti risultati sportivi, in particolare per la vittoria del Trofeo delle Regioni di Beach Volley, hanno ricevuto il riconoscimento del Coni le beachers Giada Russo e Claudia Scampoli (quest'ultima rappresentata dal papà Michele in quanto impegnata a Formia nelle attività del Club Italia). Premi per i successi conquistate anche per le associazioni di danza sportiva Trendy Dance, di San Salvo, e Easy Dancing.

I successi ottenuti in pista, con i titoli italiani master e la partecipazione ai World Master Games di Perth, sono valsi a Miriam Di Iorio il riconoscimento da parte del Coni di Chieti. Tanti applausi anche per la Vastese calcio, premiata per la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza e la conseguente promozione in serie D, con il segretario Franco Nardecchia a rappresentare la società biancorossa. Tra i dirigenti sportivi è stato premiato anche Rocco Menna, fondatore del team Vini Fantini Nippo De Rosa, in prima linea nel rilancio del ciclismo abruzzese e nell'organizzazione della tappa del Giro d'Italia 2017 che attraverserà l'Abruzzo (dalla molisana Montenero al Blockhaus).