Si sono svolti senza problemi i lavori di montaggio di una delle prime parti di ponte della pista ciclabile che collegherà San Salvo alla marina. Dopo il passaggio dell'ultimo treno, è stata staccata l'alta tensione che alimenta la ferrovia per poter procedere al posizionamento del tratto sovrastante i binari.

Il collocamento della struttura di legno lamellare da 34 tonnellate per 34 metri è durato poco meno di un'ora (la riattivazione dell'alta tensione era prevista per le 2); al lavoro gli operai della ditta Albertani di Ascoli Piceno sotto la supervisione dei tecnici di Rfi. Nei prossimi giorni si procederà all'installazione delle altre campate in cemento armato.

Sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis che ha spiegato che "la consegna dei lavori di questo tratto è prevista per il 5 gennaio, poi si partirà con l'altro lotto che collegherà questo tratto alla rotonda degli Alpini. C'era molta attesa e oggi è una sera importante per quest'opera. Un pensiero particolare va all'ingegner Masciulli che non è potuto essere qui per problemi di salute".