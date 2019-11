Basta un gol di Morena Bolognese all'Audax Palmoli per aggiudicarsi il big match contro il Castelnuovo di mister Mucci e portarsi a soli tre punti dalla testa della classifica occupata dal Real Bellante.

Tra le mura amiche ieri si è disputato il quinto turno del girone di andata del campionato: una partita dall'alto tasso agonistico che ha visto le ragazze allenate da mister Felice prevalere sulla squadra teramana che ha in organico diverse ex-Audax. L'equilibrio è stato rotto al 36' del primo tempo da Bolognese servita alla perfezione da Cerrone.

Il calendario ora prevede due turni impegnativi per le Panthers. Domenica prossima andranno in trasferta contro l'Aquilana che ha gli stessi punti per poi ospitare il 18 dicembre prossimo le attuali capoliste del Real Bellante.

LA 5ª GIORNATA

Aeternum - Alba Montaurei 15 - 0

Audax Palmoli - Women Soccer Castelnuovo 1 - 0

Calcio Femminile Chieti - Stella Nascentetrivento rinv.

Pizzoli - Intrepida Ortona 2 - 3

Ripalimosani - Real Bellante 0 - 2

Riposa Aquilana

LA CLASSIFICA

Real Bellante 12

Aquilana 9

Women Soccer Castelnuovo 9

Intrepida Ortona 9

Audax Palmoli 9

Stella Nascentetrivento 6

Aeternum Femminile 3

Pizzoli 3

Ripalimosani 0

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Alba Montaurei - Pizzoli

Aquilana - Audax Palmoli

Intrepida Ortona - Ripalimosani

Stella Nascentetrivento - Aeternum

Women Soccer Castelnuovo - Calcio Femminile Chieti

Riposa Real Bellante