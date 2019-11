Sarà Marco Gallo a subentrare a Ludovica Cieri nel consiglio comunale di Vasto dopo le dimissioni annunciate ieri sera dalla portavoce del Movimento 5 Stelle [LEGGI] e che dovranno essere ratificate nella prossima seduta dell'assise civica vastese. Gallo, 31 anni, è uno degli attivisti vastesi della prima ora. Nel 2009 fu lui il candidato alla carica di sindaco dei pentastellati, raccogliento 1514 voti (6,14) che però, con il 3,66% della lista, non gli consentirono di guadagnare un seggio in consiglio comunale.

Nelle ultime elezioni amministrative Marco Gallo si è candidato nella lista a sostegno di Ludovica Cieri, raccogliendo 288 preferenze, arrivando secondo dietro Dina Nirvana Carinci. Dalla prossima seduta di consiglio comunale sarà lui a sedere tra i banchi dell'opposizione nell'aula Giuseppe Vennitti.

"Eravamo a conoscenza della decisione di Ludovica Cieri - spiega a Zonalocale.it il consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi -. Le sue motivazioni emergono chiaramente dalla sue lettera e che, in maniera molto corretta, ha diffuso solo dopo la chiusura delle urne, per non influenzare in alcun modo il voto cittadino per il referendum. Tra le righe si legge una sensazione di malessere che non le permetteva di proseguire nel suo impegno come portavoce in consiglio comunale. Perdiamo una persona di altissimo spessore, la sua è una decisione ha lascia rammarico in tutto il gruppo. Ma, allo stesso tempo, siamo contenti per l'ingresso di Marco Gallo. Lui rappresenta la storia del Movimento 5 Stelle a Vasto, vive questa esperienza politica con tanta passione ed energia e sono certo che saprà portare il suo contributo in consiglio comunale".