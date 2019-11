La lista degli incidenti provocati dai cinghiali si allunga inesorabilmente. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, sono stati ben due gli impatti con gli ungulati uno a breve distanza di qualche minuto dall'altro. Entrambi gli incidenti sono avvenuti sulla Sp 154 che collega l'uscita dell'A14 Vasto Nord alla Val Sinello, in territorio di Pollutri.

Due le auto coinvolte (due Fiat Punto) negli incidenti avvenuti in un raggio di qualche centinaio di metri; l'accaduto fa pensare che in quel momento la strada fosse attraversata da un nutrito gruppo di cinghiali.

Su una delle due auto viaggiavano anche bambini, terrorizzati dopo l'impatto con l'animale come raccontato a zonalocale.it da una delle persone rimaste coinvolte. Sul posto per i rilievi di sorta e per gestire il traffico sono intervenuti i vigili urbani di Pollutri.

La gestione dei cinghiali resta una chimera con responsabilità che rimpallano da un ufficio all'altro mentre, nel frattempo, gli al calar del sole percorrere le strade che costeggiano campi e boschi è un vero e proprio azzardo. Sabato scorso a Bomba, intanto, si è costituita l'associazione Avas - Vittime di animali selvatici nata in memoria della 38enne Daniela Martorella, deceduta in un incidente sulla Val di Sangro dopo aver cercato di schivare un cinghiale in mezzo alla strada.