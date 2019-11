La mostra concorso di arte presepiale a San Salvo è giunta alla sua IV edizione. Organizzata da Michele Daniele e Nicola Besca, si terrà anche quest’anno nelle sale del Museo archeologico civico, grazie all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo e alla collaborazione della Parsifal società cooperativa. L’evento è patrocinato dal Comune di San Salvo e compartecipato dall’assessorato alla Cultura.

Il sindaco, Tiziana Magnacca, è convinto della valenza di questa manifestazione che vuole promuovere e far conoscere l’artigianato e l’arte del presepe, poiché sul territorio sono presenti diversi autori e molti estimatori di arte presepiale. Ciò spiega anche l’interesse di pubblico riscontrato nelle precedenti edizioni. Il Museo archeologico civico - come evidenziato dalla recente esposizione delle copie dei Mosaici Antichi di Ravenna - si presta senz'altro ad un allestimento originale, che aggiunge spessore storico all’evento della Natalità (le mura romane più antiche risalgono infatti a quasi 2000 anni fa).

Per partecipare e concorrere, si ricorda che è sufficiente rispettare il regolamento (che prevede una superficie massima di un metro quadrato per l’opera in concorso) e riempire un semplice modulo di adesione da consegnare agli organizzatori (tel. 347.0811951, Michele, e 392.0603498, Nicola,) all’info point Porta della Terra (0873/343550) oppure all’Ufficio cultura (0873/340247) del Comune di San Salvo.

La mostra aprirà il 18 dicembre 2016 e si chiuderà il 5 gennaio 2017. La cerimonia conclusiva, con la premiazione dei vincitori, è prevista per il 6 gennaio 2017.