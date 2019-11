Giornata in chiaroscuro per le due vastesi d'Eccellenza con il San Salvo che vince e il Cupello che tona a mani vuote da Miglianico.

I sansalvesi reduci dalla cessione in settimana di uno degli uomini-simbolo della vittoria della Coppa Abruzzo dell'anno scorso, Rosario Di Ruocco, ribaltano lo svantaggio iniziale con Galiè e Molino imponendosi per 2 a 1 sul Sambuceto. La quota play off è a un passo, ma l'ambiente non sembra aver preso bene la cessione eccellente con un nutrito gruppo di tifosi entrato solo nel secondo tempo. Di Ruocco si è accasato al Paterno che sarà una delle principali rivali per il raggiungimento degli spareggi-promozione.

Va male al Cupello in trasferta a Miglianico. Sconfitta di misura e zone che contano che si allontanano ulteriormente. In settimana si saprà di più sul futuro di Nando Giuliano che pare intenzionato a scendere di categoria e giocare per lo Sporting Vasto (Seconda categoria).

Nel prossimo turno (l'8 dicembre) il San Salvo farà visita alla capolista Francavilla (oggi sconfitta nel big match con il Martinsicuro), mentre i rossoblù di mister Di Francesco riceveranno il Capistrello.

LA 15ª GIORNATA

Capistrello - Alba Adriatica 1-0

Martinsicuro - Francavilla 2-0

Miglianico - Cupello 1-0

Montorio 88 - Penne 0-1

Paterno - Acquaesapone 1-0

RC Angolana - Amiternina 3-2

River Chieti - Morro d’Oro 1-2

San Salvo - Sambuceto 2-1

Virtus Teramo - Nerostellati 1-2



LA CLASSIFICA

32 Francavilla



31 Martinsicuro

28 Alba Adriatica

28 Nerostellati

26 Paterno



26 US San Salvo

25 RC Angolana

22 Acquaesapone

22 Capistrello

19 Cupello

18 Sambuceto

16 Miglianico

15 River Chieti

13 Montorio 88

13 Morro d’Oro

13 Virtus Teramo

12 Amiternina

10 Penne