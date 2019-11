Un solo punto per la Vastese nella trasferta di Alfonsine, 14ª giornata del campionato di serie D. I biancorossi di mister Colavitto non sono riusciti a trovare la via del gol di fronte ad un'avversario che, nonostane il netto divario in classifica, ha espresso una buona qualità di gioco, peccando solo nella fase conclusiva.

Ad inizio match è la Vastese ad andare in avanti, con una girata di Felici che finisce poco sopra la traversa. Poco dopo è Bertoni a salvare la rete sulla conclusione di Marinelli ben servito da Cosenza. Dall'altra parte è Russo, alla mezz'ora, a salvare su Rossetti. Poi è ancora l'attaccante romagnolo ad impensierire la retroguardia biancorossa. Nella ripresa i vastesi provano con insistenza a rendersi pericolosi in avanti senza però trovare il colpo vincente per conquistare i tre punti. Per la terza domenica consecutiva la formazione biancorossa esce dal campo con la porta inviolata ma, per la prima volta in stagione, il super-attacco di mister Colavitto non riesce a mettere a segno neanche un gol.

Al comando del girone F resta il Matelica, a quota 30, che ha pareggiato con la Vis Pesaro. La Vastese, che sale a 28 punti insieme alla Fermana, vittoriosa con il Romagna Centro, viene scavalcata dal San Nicolò, vittorioso negli ultimi secondi a Castelfidardo.

Biancorossi e teramani si sfideranno proprio nel prossimo turno, giovedì 8 dicembre, all'Aragona. Per la Vastese sarà l'occasione per cercare di conquistare vittoria e contro-sorpasso.

Alfonsine - Vastese 0-0

Alfonsine: Calderoni, Ricci, Magliozzi, Manuzzi, Bertoni, Bamonte, Casalone (47' st Lanzoni), Lombardi, Rosetti, Innocenti, Tosi. A disposizione: Magnani, Mechetti, Fantinelli, Chmangui, Bajrami, De Cristofaro, Sarto, Di Domenico. Allenatore: Candeloro

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Marinelli, Fiore (23'st Prisco), Felici (33'st Galizia). A disposizione: Marconato, Scutti, Bartoli, Tafili, Bacchiocchi, Polisena, Colitto. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Davide Copat di Pordenone (Segat di Pordenone e Beltrame di Udine)

Ammoniti: Di Pietro, Manzo, Manuzzi, Ricci, Maccarini

La 14ª giornata

Castelfidardo - San Nicolò 1-2

Campobasso - Monticelli 0-0

Jesina - Civitanovese 3-2

Olympia Agnonese - Recanatese 2-2

Pineto - Chieti 4-2

Romagna Centro - Fermana 0-2

Sammaurese - San Marino 0-0

Vis Pesaro - Matelica 1-1

La classifica

30 Matelica

29 San Nicolò

28 Vastese

28 Fermana

25 Olympia Agnonese

24 Vis Pesro

21 Sammaurese

19 Jesina

18 Monticelli

18 Campobasso

17 San Marino

15 Pineto

15 Civitanovese

14 Castelfidardo

14 Romagna Centro

13 Alfonsine

11 Recanatese

1 Chieti