Una domenica all'insegna delle goleade e delle tante reti quella che si è conclusa da poco. A far notizia è sicuramente il Casalanguida che batte in trasferta 8 a 0 il Pollutri ancora fermo a due punti. La formazione di mister Di Paolo in settimana si è rinforzata in attacco con l'arrivo di Giuseppe Di Marco dalla Val di Sangro (Promozione) che si è subito messo in mostra oggi con una tripletta. Partecipano poi alle marcature Alessio Santovito con una doppietta (un gol di tacco), Saverio D'Addario (doppietta) e Simone Santovito.

Negli stessi minuti altra pioggia di gol a Torrebruna dove la formazione locale ha passeggiato con il Guilmi ultimo in classifica. Finisce 7 a 0 con le reti granata di Farina (tripletta), D'Acciaro (doppietta), capitan Salvatore e Marianacci. Prima del fischio finale un minuto di raccoglimento per ricordare i giocatori della Chapecoense scomparsi in un incidente aereo.

In testa alla classifica ci sono le solite due. Sette gol si registrano anche a Lentella dove la sfida con l'Atletico Vasto – rinforzatosi in settimana – finisce 4 a 3 per i gialloverdi di mister De Ninis. La capolista si prende i tre punti grazie alle reti di Claudio Marcucci (doppietta), Basso Colonna ed Elia Portellini; l'Atletico che non ha sfigurato era andato in vantaggio con Kane (autore di una doppietta) per poi essere ripresa dai lentellesi, l'altra marcatura è di Danilo Muscariello.

Sfida ricca di emozioni anche tra Sansalvese e Aurora Furci, tra le migliori del girone. Sul sintetico di via Stingi finisce 5 a 3 per i padroni di casa che in settimana si sono rinforzati con l'arrivo di Giuseppe Ramundi (in forze al Mafalda). Sansalvesi in gol con Di Ninni (doppietta), Chioditti, Argentieri e Issa; per l'Aurora Furci che ha disputato una buona gara Adrian Micle (rigore), autorete e Davide Menna.

La Virtus Tufillo ormai non si ferma più e arriva a un solo punto dalla vetta. I biancoblu vincono nettamente in casa del Real San Giacomo protagonista di un buon avvio di stagione. Pavone, Carlitti e D'Ugo fissano il 3 a 0 finale.

Chiude la giornata l'ottimo 4 a 1 esterno della New Robur a Montalfano. La formazione di Castiglione Messer Marino segna con Enzo Di Domenica (rigore), Anthony Iacovone, Carosella e Davide Magnacca, quest'ultimo autore di una splendida rovesciata dopo uno stop di petto. Colombaro ha segnato, invece, il momentaneo vantaggio dei cupellesi. I castiglionesi devono ancora recuperare la partita contro il Guilmi.

Nel prossimo turno interessanti sfide tra Casalanguida e Lentella e Aurora Furci e Real San Giacomo.

LA 9° GIORNATA

Dinamo Roccaspinalveti - Vasto United 3-2

Lentella - Atletico Vasto 4-3

Montalfano - New Robur 1-4

Pollutri - Casalanguida 0-8

Real San Giacomo - Virtus Tufillo 0-3

Sansalvese - Aurora Furci 5-3

Torrebruna - Guilmi 7-0

LA CLASSIFICA

Lentella 21



Sansalvese 21

Virtus Tufillo 20

Torrebruna 18

Aurora Furci 16



Real San Giacomo 14

Montalfano 12

Dinamo Roccaspinalveti 12

Casalanguida 12

New Robur 11*

Vasto United 9

Atletico Vasto 6

Pollutri Calcio 2

Guilmi 0*

Una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Dinamo Roccaspinalveti

Aurora Furci - Torrebruna

Casalanguida - Lentella

Guilmi - Montalfano

New Robur - Real San Giacomo

Vasto United - Sansalvese

Virtus Tufillo - Pollutri