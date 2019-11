Quarto pareggio casalingo di fila per i ragazzi della Vastese che ieri sono scesi in campo nell'ultima giornata del girone d'andata del campionato nazionale juniores. Sul sintetico del quartiere San Paolo la sfida con il Mafredonia si è chiusa senza gol con la Vastese che, vincendo, avrebbe potuto scavalcare proprio i pugliesi nella classifica del girone L. Ai biancorossi non sono bastate la gran mole di gioco costruita in campo e diverse occasioni da rete non sfruttate. Con il punto conquistato oggi i ragazzi di mister Cesario salgono a quota 14 punti, al 5° posto in classifica insieme ad Avezzano e Olympia Agnonese. Concluso il girone d'andata, il campionato juniores riprenderà il 14 gennaio con la Vastese che scenderà in campo a San Severo.

La partita (a cura dell'ufficio stampa della Vastese Calcio). La sfida si è aperta con la prima palla gol capitata sui piedi di Napolitano e proseguita con l’occasionissima per capitan Benvenga abile a saltare il portiere ma sfortunato nel trovare sulla linea il salvataggio di Castigliego. Prima mezzora di dominio assoluto, prima Alberico con la sua conclusione deviata in angolo, poi ancora Benvenga su assist dalla sinistra di De Vivo ma stop e tiro di prima intenzione sfortunato. Una punizione telefonata di Brigida per il Manfredonia e poi ultima chance per i vastesi firmata sempre da Benvenga con il capitano biancorosso fermato da un prodigio a mano aperta dell’estremo pugliese. I biancorossi (di blu vestiti) cercano la via del gol a inizio ripresa con le conclusioni dal limite di Benvenga e De Vivo, entrambe senza fortuna. Il Manfredonia si sveglia e per poco non trova il vantaggio con Muscatiello ma la sua girata a centro area sorvola la traversa. I pugliesi restano in dieci nell’ultima mezzora per il doppio giallo mostrato a capitan Castigliego, i vastesi continuano a creare non riuscendo a trovare il guizzo giusto con l’ultima conclusione, perfetta, calciata da oltre venti metri dal centrocampista Abbonizio ma fermata da un miracolo di Longobardi.

Vastese - Manfredonia 0-0

VASTESE: Stivaletta, Iarocci, Tallarino, Pace, Abbonizio, Maccione, Benvenga, De Vivo, Alberico (37’st Camarchio), Irace (43’st Fontana), Napolitano( 11’st Natarelli). A disposizione: Scutti, D’Amario, Falcitelli, Napoletano, D’Adamo, Galiè. All. Cesario

MANFREDONIA: Longobardi, Ese, Brigida, Orlando F., Castigliego, Rubino, Salemme (20’st Torraco), Orlando M., Lavigna (8’st La Torre), Muscatiello, Quitadamo. A disposizione: Gelsomino, Prencipe, Iuliano. All. Pavone

ARBITRO: Federico Russo di Pescara (Martelli e Caruso di Lanciano)

NOTE: Ammoniti: Pace, Fontana(V); Espulso: Castigliego(M) per doppia ammonizione; Recupero: 2’ e 3’.