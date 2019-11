È una vittoria preziosa sotto tanti punti di vista quella conquistata dalla BCC San Gabriele nella sfida casalinga con il Volley Ball Lanciano. Le ragazze allenate da Peppe Del Fra conquistano il secondo successo di fila (primo in casa della stagione) battendo una formazione avanti di 10 punti in classifica (4ª posizione) e continuano a risalire posizioni verso l'obiettivo salvezza con una crescente fiducia nei propri mezzi.

Nella sfida con le frentane, Russo e compagne partono subito forte, andando a conquistare il primo set con il punteggio di 25-18. Nel secondo parziale le ospiti provano uno scatto in avanti, portandosi sul 18-12, la squadra di casa reagisce e recupera ma deve cedere il punto alle avversarie ai vantaggi (26-24). Si va avanti lottando punto a punto ma la San Gabriele riesce a chiudere a suo favore il terzo set (25-22) e poi, nel quarto parziale, strapazza le avversarie con un perentorio 25-14. Ora la squadra vastese è a quota 8 punti ed è riuscita a staccarsi definitivamente dal fondo della classifica della serie C.

A fine partita grande entusiasmo tra le fila vastesi con la squadra salutata dagli applausi del pubblico di casa. "Già in settimana avevo visto cambiamenti nell'approccio all'allenamento da parte delle ragazze - commenta un entusiasta coach Del Fra -. Sicuramente la vittoria di sabato scorso ci ha dato una grossa mano. La squadra è in netta crescita, cresce l'intesa tra la palleggiatrice e le centrali, stiamo migliorando a muro dove tocchiamo tanti palloni in più Siamo sulla strada giusta, andiamo avanti così".

La giornata era iniziata con il sorriso per la società pallavolistica vastese. Le ragazze dell'under 13 allenate da Stefania De Felice avevano infatti avuto l'occasione di sfoggiare delle nuove divise "spciali". Infatti, grazie alla partecipazione della San Gabriele al consorzio nazionale che fa capo alla Scuola di Pallavolo Anderlini Modena, le rgazze vastesi porteranno sulle loro maglie le immagini di "Fuga da Reuma Park", ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. La proficua collaborazione con la società modenese vedrà lo svolgimento di molte altre attività dedicate al mondo della pallavolo giovanile con l'impegno della dirigenza vasese.