L'All Games San Salvo torna alla vittoria nella trasferta di Montesilvano contro il Nobel Boys. Gli uomini di mister Lanza, pur dovendo rinunciare a Marcone e Papponetti fuori per infortunio, sono riusciti ad impoersi con il punteggio di 5-2.

Pronti-via e la doppietta di Di Ghionno porta subito avanti i biancazzurri, nella prima occasione con una bella azione manovrata e nella seconda con un violento tiro dopo un rimpallo in area di rigore. I padroni di casa reagiscono e accorciano le distanze al 20'. Al riposo si va sul 2-1 per il San Salvo. Nella ripresa l'All Games allunga ancora con una rete di Cirillo. La squadra biancazzurra abbassa il baricentro e lascia il pallino del gioco in mano agli avversari che spingono forte. Di Rienzo, sceso in campo da titolare al posto di Ferraro, salva la sua porta in un paio di occasioni ma nulla può sull'azione del Nobel Boys che accorcia niovamente. Però è ancora la squadra del presidente Di Ghionno a segnare con capitan D'Alonzo dopo un bello scambio con Cassone. Il Nobel Boys tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento ma è il San Salvo ad approfittarne per colpire ancora: Di Ghionno recupera palla e sigla la sua personale tripletta che fissa sul 5-2 finale.

Mercoledì i biancazzurri torneranno di nuovo in campo con lo scontro da alta classifica con il Real Guardiagrele poi, sabato prossimo, ultima sfida del girone d'andata a Celano.

Serie C1 - 11ª giornata

Sport Center Celano - Celtic Chieti 0-1

Nobel Boys - All Games Salvo 2-5

Real Guardiagrele - Montesilvano 8-2

Trasacco - Avezzano 5-5

Teramo - Atletico Silvi 1-3

Minerva - ES Chieti c5 5-0

Riposa: L'Aquila Futsal