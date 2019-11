PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Cade lo Sporting San Salvo, mentre il Real Montazzoli non si ferma più e arriva a tre punti dalla vetta. Giornata agrodolce per le formazioni vastesi. Il Real Montazzoli passeggia contro il Tre Ville e si porta a tre punti dall'Ortona schiacciasassi che oggi ha liquidato il Paglieta con un netto 5 a 0.

Doveva essere la giornata che avrebbe preparato lo Sporting San Salvo al big match del prossimo turno contro la capolista, invece la trasferta non ha sorriso ai giocatori di mister Marcello. Contro il Guastameroli finisce 2 a 1 anche a causa di una formazione rimaneggiata per diverse assenze. Per i biancazzurri in gol Lamberti. Nel frattempo, lo Sporting ha prelevato dal Real Porta Palazzo l'attaccante Roman Torres che cercherà di contribuire a tornare nelle posizioni che contano.

Lupo e D'Ercole segnano nel 2 a 2 dello Scerni in trasferta a Piazzano. Cambia, invece, leggermente la situazione in fondo alla classifica. Il Fresa pareggia 1 a 1 in casa contro il San Vito (Terpolilli) venendo riacciuffato a 90esimo inoltrato; per i biancorossi c'è da registrare il ritorno di Vasiu e Gabriele Ottaviano. Il punto conquistato permette al Fresa di agganciare il Real Porta Palazzo oggi sconfitto in casa dal Roccaspinalveti per 3 a 1 (di Pegna l'unica rete giallonera). Per Tre Ville, Porta Palazzo e Fresa la situazione inizia a farsi complicata con la quota salvezza che si allontana.

LA 12ª GIORNATA

Fresa - S. Vito 1-1

Guastameroli - Sporting San Salvo 2-1

Ortona - Paglieta 5-0

Piazzano - Scerni 2-2

Real Porta Palazzo - Roccaspinalveti 1-3

Tollese - Marcianese 1-1 (ieri)

Tre Ville - Real Montazzoli 0-4

Riposa Trigno Celenza

LA CLASSIFICA

Ortona 26



Real Montazzoli 23

Guastameroli 21

Piazzano 20

Marcianese 19



Sporting San Salvo 18

Tollese 18

S. Vito 16

Scerni 16

Paglieta 14

Roccaspinalveti 13

Trigno Celenza 11

Tre Ville 5

Real Porta Palazzo 4



Fresa Calcio 4

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Il derby di due domeniche fa sembra aver segnato il percorso di Atletico Cupello e Odorisiana. I biancorossi, usciti vincitori, hanno inanellato diversi risultati positivi che l'hanno portata a un solo punto dalla vetta occupata dal Mario Tano. Oggi in casa contro il Villa S. Maria festa del gol: 8 a 4. Sugli scudi Mirolli autore di 4 reti, poi Marino (doppietta), Luciano e De Filippis. Da registrare il ritorno sulle tribune degli ultras dell'ex Virtus Cupello.

L'Odorisiana al contrario non riesce a superare il momento poco positivo vedendo la vetta ora distante 8 lunghezze. I biancoverdi escono sconfitti dalla trasferta di Tornareccio per 2 a 0 (Grandis e Pietrodarchi).

Torna in zona play off il promettente San Buono che sembra invece aver superato una breve crisi di risultati. Il quasi derby con il Gissi finisce 2 a 0 per i padroni di casa. Piccirilli (rigore) e Bolognese fissano il risultato finale. Pareggio tra le mura amiche per il Mario Turdò: 1 a 1 contro il Palena (in gol Giovanni Turdò). Il Real Casale guadagna un punto d'oro in ottica salvezza in trasferta contro la temibilissima capolista Mario Tano: finisce 0 a 0.

Segnali incoraggianti per il Real Carpineto Sinello che dilaga in casa contro lo Sporting Vasto. 5 a 1 il risultato finale con i gol di Domenico D'Addario (tripletta) e Carlo Di Paolo (doppietta); il Real ha giocato il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Finamore (doppio giallo). Questa vittoria permette ai carpinetani di abbandonare l'ultimo posto in classifica lasciandosi alle spalle Quadri e Carunchio 2010. I carunchiesi rimediano un'altra sconfitta esterna contro il Di Santo Dionisio (2 a 0).

L'11ª GIORNATA

Mario Tano - Real Casale 0-0

Atletico Cupello - Villa S. Maria 8-4

Di Santo Dionisio - Carunchio 2010 2-0

Mario Turdò - Palena 1-1

Sporting Altino - Quadri 2-0

Real Carpineto Sinello - Sporting Vasto 5-1

San Buono - Gissi 2-0

Tornareccio - Odorisiana 2-0

LA CLASSIFICA

Mario Tano 29



Atletico Cupello 28

Palena 21

Odorisiana 21

San Buono 18



Tornareccio 17

Sporting Altino 17

Sporting Vasto 16

Gissi 15

Mario Turdò 14

Di Santo Dionisio 14

Villa S. Maria 9

Real Casale 7

Real Carpineto Sinello 6

Quadri 5



Carunchio 2010 4