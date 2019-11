Il Persichitti Service Casalbordino è solo al comando del girone C del campionato di B1 di tennistavolo. Ieri, una preziosa vittoria contro il TT Monterotondo ha permesso a Santoro e compagni di salire a quota 10 in classifica, a punteggio pieno dopo le prime sei giornate di campionato (nella prima i casalesi hanno riposato). A dare sostanza alla vittoria del Persichitti Service ci ha pensato, come sempre, Li Weimin, con 3 match conquistati. In campo in questa giornata anche capitan Santoro che, dopo aver perso contro Di Silvio, è riuscito a strappare almeno un set al giovane promettente Tommaso Giovannetti. A completare l'opera ci ha pensato Mattia Cerquiglini, con due punti che hanno fatto chiudere il Persichitti Service sul 5-3.

E il prossimo turno, il 17 dicembre in casa, è ancora favorevole ai primi della classifica visto che ospiteranno l'Ariano Irpino, formazione ampiamente alla portata di Santoro & co. Intanto la formazione casalese si gode il primato e continua a sognare la promozione in serie A.