È stato il centro storico di Vasto ad accogliere questa mattina i Vigili del Fuoco di Vasto per le celebrazioni in onore della patrona Santa Barbara con la partecipazione delle autorità civili e militari e di tanti pompieri in congedo. Mezzi e uomini del distaccamento di Vasto schierati davanti alla cattedrale di San Giuseppe con le note dell'Inno di Mameli, eseguite dalla banda dei Vigili del fuoco diretta dal capo distaccamento di Vasto, Giovanni Di Nardo, che hanno dato il via alla cerimonia dell'alzabandiera [GUARDA]. Un enorme tricolore è stato srotolato dal vigile del fuoco che si è calato mediante una corda dal cestello dell'autoscala, raggiungendo terra tra gli applausi dei presenti. Particolarmente interessati dall'evento i tanti bambini che non hanno perso l'occasione per vedere da vicino i mezzi dei pompieri e scattare foto ricordo.

Poi, nella cattedrale di San Giuseppe, il parroco don Gianfranco Travaglini ha celebrato la santa messa, in cui sono stati ricordati tutti i caduti dei vigili del fuoco. Il sacerdote ha anche rivolto il suo grazie, a nome di tutta la cittadinanza, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine che quotidianamente lavorano al servizio della comunità. Tra gli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo c'è stata particolare emozione nel vivere questo giorno di festa pensando a Giuseppe Crisci, giovane vigile del fuoco morto lo scorso giugno.

Per chiudere la mattinata, prima dell'immancabile foto-ricordo, la banda musicale ha eseguito nuovamente l'inno nazionale e le sirene dei mezzi "in rosso" hanno salutato tutti i partecipanti alla festa di Santa Barbara.