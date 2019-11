Dopo sei sconfitte consecutive la BCC Generazione Vincente torna a conquistare la vittoria nel campionato di serie C silver. A Ierbs e compagni servono ben 93 punti (massimo stagionale) per battere un Nuovo Pineto Basket che non ha mai mollato fino alla fine. Gli uomini di coach Cardillo riescono a tenere sempre la testa davanti, seppur di pochissimo, al termine di tutti i parziali in una sfida in cui non è di certo mancato l'agonismo in campo. A farne le spese è stato Vincenzo Dipierro, espulso a metà del terzo quarto "reo" di aver protestato in maniera accesa dopo aver rimediato una gomitata non sanzionata dai direttori di gara. A quel punto il Pineto prova a rifarsi sotto e, nel corso dell'ultimo quarto, trova il minimo vantaggio prontamente respinto dai biancorossi grazie alla tripla di Ierbs (19 punti per lui) che riporta i suoi sul +4 che non sarà più recuperato.

Con questa vittoria che contribuisce a rialzare il morale i vastesi potranno rifarsi nel girone di ritorno che iniza mercoledì 8 dicembre. Alle 20.30 al PalaBCC arriverà il Mosciano che, nell'esordio stagionale, riuscì a battere la Vasto Basket di 22 punti (64-42). I biancorossi cercheranno di approcciare al meglio il girone di ritorno per poter risalire in una classifica che è sempre corta.