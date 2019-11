Casalbordino - Bucchianico 5-1

Partita dalle tante emozioni quella vinta dal Casalbordino per 5-1 con il Bucchianico. I giallorossi, prima del fischio d'inizio, hanno ricordato Christian Marchetti, 18enne casalese scomparso una settimana fa a causa di un incidente con la moto. Due gli striscioni esposti a centrocampo, uno portato dalle due formazioni e l'altro dagli amici di Christian, "il clan", come si chiamano tra loro. Sugli spalti cori per lui e tanta commozione. Le reti di Di Pasquale, Berardi, dell'esordiente Cesario e la doppietta di Letta, hanno permesso alla squadra di mister Farina di conquistare una vittoria che tutto il Casalbordino ha voluto dedicare alla memoria del suo giovane sostenitore. Con i tre punti conquistati oggi la squadra casalese si è portata ad un solo punto dal Bucchianico, a ridosso di un un nutrito gruppo di formazioni racchiuse in pochi punti.

Vasto Marina - Virtus Ortona 2-5

Nell'anticipo di ieri il Vasto Marina è uscito pesantemente sconfitto dalla sfida con la Virtus Ortona. Eppure i biancorossi, guidati in panchina da mister Barisano, avevano avuto la forza di recuperare per due volte lo svantaggio, prima con Vetta e poi con Tarantino. La rete dell'Ortona (3-2) allo scadere del primo tempo ha però spezzato le gambe al Vasto Marina che nel secondo tempo non è riuscito più a rientrare in partita. Da domani la squadra dei presidenti Cirulli e Celenza avrà una nuova guida tecnica. In panchina arriverà Salvatore Praino, con Barisano che resterà come direttore tecnico, nella speranza di poter lasciare presto l'ultimo posto e continuare a colvitare speranze di salvezza.

La 14ª giornata

Castello 2000 - Castiglione Valfino 1-1

Chieti Torre Alex - Fossacesia 3-0

Palombaro - Sporting Casolana 0-2

Passo Cordone - Il Delfino Flacco Porto 0-2

Raiano - Val di Sangro 1-0

Sulmonese Ofena - Silvi 1-1

Villa 2015 - Spoltore 1-1

La classifica

40 Chieti Torre Alex

31 Spoltore

29 Il Delfino Flacco Porto

23 Sulmonese Ofena

22 Val di Sangro

21 Raiano

21 Silvi

20 Villa 2015

19 Bucchianico

18 Casalbordino

17 Fossacesia

16 Castello 2000

13 Virtus Ortona

12 Castiglione Valfino

11 Sporting Casolana

8 Palombaro

7 Vasto Marina