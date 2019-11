Un nuovo Albero di Natale è stato donato dall'associazione di volontariato Ricoclaun al reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. La presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo, ha così voluto rivolgere un sentito ringraziamento "al direttore sanitario, la dottoressa Rosanna Florio e la caposala della Pediatria, Maria Concetta Regia Corte, che hanno facilitato l’iter burocratico, e al direttore del Conad Superstore del Centro del Vasto, la dottoressa Anna Boleto per lo sconto sull’acquisto dell’albero di Natale da 2 metri".

"Il pomeriggio in pediatria - ha aggiunto la presidente Rosaria Spagnuolo - è stato di festa, perché oltre al dono dell’Albero di Natale, i clown Ricoclaun Eric, Sampei e Paperotta si sono dedicati a realizzare con i bambini presenti e le loro mamme tante simpatiche decorazioni natalizie. La ludoteca si è trasformata in un grande laboratorio con un bel lavoro di squadra. Tante palline brillanti e tante candeline con il sale colorato. Il tempo è volato in un clima sereno e rilassato. Non sembrava di essere in ospedale!".