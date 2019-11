Gli alunni della scuola secondaria Paolucci dell’Istituto Comprensivo 1 saranno i protagonisti di un interessante progetto di solidarietà, il Mercatino di Natale, che si terrà domenica 4 dicembre, dalle ore 10, nei pressi della Concattedrale di San Giuseppe.

I ragazzi delle sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L hanno creato oggetti rigorosamente fatti con le loro mani, realizzandoli in vari materiali e texture, da trasformare in deliziosi doni natalizi, fatti con il cuore per i propri cari e per aiutare il prossimo. Oltre a poter curiosare e magari trovare l’idea giusta per un regalo, i visitatori potranno contemporaneamente gustare dolci tipici preparati dai genitori.

L'iniziativa è stata promossa dalla docente Silvana Ruggieri, coordinatrice del progetto, in collaborazione con le professoresse Roberta Pergola, Gabriella Mastropasqua, Antonella Racciatti.