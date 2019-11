È stato sorpreso all'interno del Polo liceale di via San Rocco mentre tentava di fuggire dopo il furto ai distributori automatici della scuola, Fabio Moran, il 23enne arrestato questa notte dai carabinieri della Compagnia di Vasto.

"L’operazione - spiegano dal Comando provinciale - è scattata alle 3 circa, quando, si è attivato il dispositivo di anti intrusione collegato con la vigilanza Aquila. Sul posto si è immediatamente si portata una pattuglia dei carabinieri che, contattata dal personale della vigilanza, ha verificato che era stata forzata, in modo evidente, la porta d’ingresso della scuola. Entrati all’interno, i militari appuravano che erano stati danneggiati tre distributori di merendine e asportato il relativo incasso di circa 300 euro. Nel frattempo, gli uomini dell’Arma hanno notato un giovane fuggire a piedi all’esterno dell’istituto così, prontamente, è scattato un inseguimento che, dopo alcuni minuti, si è concluso con la cattura del soggetto. Nella circostanza, i Carabinieri hanno recuperato gli attrezzi da scasso e tutta la somma prelevata dai distributori. Informato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Vasto, il giovane è stato tratto in arresto e condotto a Termoli presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari".

Il giovane era stato già arrestato, l'anno scorso, per la rapina a un negozio in via Santa Caterina da Siena (qui l'articolo).