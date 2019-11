La sequenza del furto registrata dalla videosorveglianza: una donna distrae la negoziante, l'altra va dietro la cassa, rovista nella borsa della proprietaria e arraffa il borsello, contenente oltre 3mila euro.

Visionando le registrazioni di una telecamera interna, i carabinieri della Compagnia di Vasto hanno avviato le indagini per risalire alle due responsabili del furto messo a segno stamani all'interno di Hedò Cosmetici, all'angolo tra via Alessandrini e via Giulio Cesare.

Erano le 11,30. A volto scoperto, ma indossando dei berretti di lana in modo da coprire capigliatura e fronte, le due donne hanno prima aspettato che uscisse l'unica cliente presente in quel momento nel negozio. Poi si sono rivolte alla proprietaria, Barbara Maragna. Una delle due ha distratto la titolare dell'esercizio commerciale, chiedendole informazioni su alcuni prodotti e facendo in modo che si allontanasse dal bancone, dove l'altra è entrata in azione e, con gesti fulminei, ha messo le mani nella borsa, prelevando il borsello e nascondendoselo nella giacca.

"Abbiamo subito - racconta Mario Alinovi, marito della commerciante - una serie di furti di entità minore, ma questo andava pubblicamente denunciato: non stiamo parlando di singoli prodotti o di piccole somme. Oltre 3mila euro sono tanti per chi, come noi, affronta il rischio di tenere aperta un'attività in tempi di crisi. La città non è sicura, le forze dell'ordine sono poche, fanno il possibile, ma non riescono a fronteggiare l'ondata di furti: tanti negli ultimi mesi qui, nella zona di via Giulio Cesare dove, tra l'altro, nel parcheggio dell'ufficio postale, si spaccia droga, approfittando del buio delle ore serali".