Gli introiti delle multe elevate dalla polizia municipale verranno in parte destinati all'acquisto e all'installazione di nuovi semafori.

Sono tutti da sostituire i 15 impianti semaforici di Vasto. Sono vecchi quasi tutti di trent'anni e in buona parte fuori uso.

Che i semafori di Vasto debbano essere tutti cambiati lo aveva ricordato già a giugno il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro, che ha chiesto all'amministrazione comunale di intervenire al fine di installare nuovi impianti per garantire sicurezza agli incroci più pericolosi della rete urbana.

"Nel Piano triennale delle opere pubbliche - dice Antonio Del Casale, assessore ai Lavori pubblici - abbiamo inserito 250mila euro per l'adeguamento degli impianti semaforici cui, applicando la legge 108, destineremo anche gli introiti delle sanzioni comminate dalla polizia municipale. Il tutto per adeguare centraline e lanterne semaforiche alla tecnologia a Led, con conseguente risparmio energetico, installare dispositivi per il miglioramento della sicurezza di pedoni e automobilisti e per i non vedenti. Valutiamo anche, dove possibile, la sostituzione dei semafori con piccole rotatorie, visti gli elevati costi di manutenzione semaforica".