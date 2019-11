"No a una riforma costituzionale imposta dalla turbofinanza". Incontro del fronte del no al referendum costituzionale oggi pomeriggio al Multisala del Cinema Corso organizzato da Unione per Vasto, Vasto2016, Forza Italia e Noi con Salvini, alla presenza di Giuseppe Tagliente, Angelo Paladino, Alessandra Cappa e Donatella Monaco.

Oltre alle critiche alla riforma, Tagliente ha espresso perplessità sulla presenza di esponenti politici del fronte del sì, riunitisi precedentemente nello stesso luogo, "senza che Paolucci, Menna e gli altri abbiano fatto il minimo accenno ai problemi di Vasto, del suo ospedale. E senza che il sottosegretario Chiavaroli abbia chiarito le sorti del tribunale".

Nella stessa giornata, Francesco Prospero, per Progetto per Vasto, aveva espresso contrarietà al referendum, illustrando "sette buoni motivi per votare no", tra cui una riforma portata avanti a colpi di maggioranza, il parlamento composto da "nominati" e il depotenziamento delle Regioni a statuto ordinario.

