Scontro tra un'auto e una moto in via dei Conti Ricci all'altezza dell'ingresso del cimitero comunale. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine presenti sul posto. Uno scooter guidato da un giovane di circa 16 anni si è scontrato contro una Nissan Micra (l'impatto è avvenuto su un lato del veicolo) alla cui guida c'era una donna finendo pesantemente a terra e strisciando per qualche metro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vasto e i medici del 118 che hanno trasferito in ambulanza il ragazzo al "San Pio"; è ferito non in modo grave.

In aggiornamento