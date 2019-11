La festa del tennis abruzzese, che si è svolta domenica scorsa a L'Aquila, è stata l'occasione per le società sportive della regione di fare un bilancio dell'annata che va concludendosi. Grandi soddisfazioni, in questa annata, per la Promo Tennis Vasto. "Grazie all'unità d'intenti di soci, dirigenti, maestri e giocatori l'associazione ha ottenuto risultati davvero straordinari", commenta il presidente Pino D'Alessandro.

"A livello sportivo abbiamo raggiunto una dura salvezza in serie C, due promzioni, dalla D1 alla C e dalla D3 alla D2. Con ben quattro squadre giovanili abbiamo raggiunto le fasi regionali, oltre a vittorie di nostri tesserati in tornei regionali e nazionali". Per Pino D'Alessandro c'è stata anche la soddisfazione di conquistare il titolo regionale over 55. A L'Aquila, dove è stato accompagnato dal vice presidente Mosè Ferretti, è stato premiato dall'ex campionessa Mara Santangelo. "Altra soddisfazione - ha aggiunto D'Alessandro - è quella di essere tornati a disputare un torneo federale sui nostri campi. Come risultati siamo tra le prime 5 società abruzzesi e con grande passione portiamo avanti l'attività giovanile e promozionale nelle scuole".

Soddisfazioni per il tennis cittadino sono arrivate anche grazie ad Anna Tambelli, giovanissimo talento della racchetta che ha conquistato il titolo regionale under 10 ed è stata premiata anche lei a L'Aquila.