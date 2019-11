Per i podisti del territorio sarà un appuntamento da non perdere quello con la 6ª edizione del Mandamento Tour, allenamento collettivo di 22.5 km. che si svolgerà domenica 18 dicembre. Partenza (raduno ore 9) e arrivo dalla Basilica Madonna dei Miracoli di Casalbordino e percorso misto tra le bellezze naturalistiche della zona. La manifestazione, con iscrizione gratuita, è organizzata da "I ragazzi del Mandamento", con la preziosa collaborazione dell'Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia" e, di anno in anno, vede crescere il numero dei partecipanti.

"Non si tratta di una gara agonistica ma di un giro unico panoramico da affrontare in gruppo dove sport, amicizia e territorio rappresentano la colonna sonora dell’evento - spiegano gli organizzatori -. Quest’anno la manifestazione, patrocinata dal Comune di Casalbordino, è dedicata al ricordo di Don Enrico Liberatore, oblato del Monastero Benedettino, scomparso a seguito di un incidente stradale. La locale Protezione Civile Madonna dell’Assunta sarà presente lungo il percorso per garantire il servizio di assistenza e sicurezza. All’arrivo è previsto un ristoro offerto da Pizzeria La Florida Casalbordino e Marciano Gas Casalbordino".

Per informazioni contattare: D'Ercole Eric tel. 3404008394; Marciano Claudio tel. 337666654; Angelucci Antonio tel. 3290157167.