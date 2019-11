Sabato 3 dicembre, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, l'Istituto Tecnico Economico "G. Spataro" aprirà le proprie porte al territorio per presentare la propria ricca offerta formativa e per dare avvio alle celebrazioni x il 50° dello stesso Istituto. Una scuola che viene da lontano, che ha radici solide che affondano nel passato e si diffondono nel territorio dell'entroterra vastese; una scuola che vive consapevolmente nel presente e protende i propri rami verso il futuro.

L'Open Day costituirà un'occasione importante per tutti per conoscerla meglio e per poterne apprezzare la proposta e l'organizzazione. Attività laboratoriali, testimonianze di ex alunni, proiezioni di video preparati dagli studenti arricchiranno il pomeriggio che si concluderà con la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso lo scorso anno scolastico il loro percorso di studi e con un momento di festa, con musica, canti e tanto altro.

La Redazione della Scuola