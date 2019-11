Sarà La Locandiera di Carlo Goldoni ad inaugurare sabato 3 dicembre alle ore 21 la stagione di prosa del Teatro Rossetti di Vasto. La versione del capolavoro di Goldoni, con l'adattamento e la regia di Stefano Sabelli, è in tour nei teatri dopo i successi dell'estate. Silvia Gallerano, attrice italiana pluripremiata a livello internazionale negli ultimi anni è Mirandolina, la donna moderna che verrà, in questa edizione da “Riso amaro” del capolavoro di Goldoni, prodotto dal Teatro del Loto. Lo spettacolo diretto da Stefano Sabelli “traghetta”, infatti, la vicenda da Firenze al Delta del Po, in un’atmosfera acquitrinosa anni ’50, fra Conti, Marchesi e Cavalieri che diventano, spiantati melomani, misantropi gagà e misogini di fiume, dediti al gioco.

Nei panni del cavaliere di Ripafratta, Claudio Botosso, attore piemontese, fra i volti più noti del Cinema italiano d’autore. Il cast è completato dal talento dei giovani attori molisani cresciuti nella Compagnia del LOTO, già distintisi, tra palco e schermo, in molte importanti produzioni. Pierdomenico Simone completa con la sua fisarmonica questa produzione, dove convivono passator cortesi e bracconieri dediti a facili contrabbandi, attratti dal liscio intonato, senza tempo e ritmo, da "lucciole" di varietà, in cerca di clienti di frontiera, in attesa che la Giostra giri e il nuovo mondo arrivi.

In questi giorni è ancora possibile prenotare l'abbonamento della stagione di prosa presso l'ufficio economato del Comune di Vasto. Per la stagione l'abbonamento è al costo di 60 euro (40 per gli studenti). Per gli spettacoli il costo del posto unico è di 15 euro (10 gli studenti).