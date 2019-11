Lavori in corso sul tratto di via Grasceta a San Salvo per il posizionamento del ponte ciclo-pedonale della nascente pista che collegherà la città alla marina.

L’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis comunica che è stata emanata l’ordinanza n. 181 con la quale dalle 00.00 del 2 dicembre sarà interdetta la circolazione in via Grasceta nel tratto compreso tra la rotonda a valle dello svincolo per Azienda Nasci e lo svincolo rotonda sulla Statale 16 Adriatica per consentire l’esecuzione di lavori edili e di montaggio del ponte cavalcaferrovia per la pista ciclabile. Il divieto permane fino alla fine dell’esecuzione dei lavori.