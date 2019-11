Il 4 dicembre si celebra la festa di Santa Barbara, protettrice della Marina Militare, di Vigili del Fuoco e delle Armi di artiglieria e genio oltre che dei geologi, dei montanari, dei lavoratori nelle attività minerarie e petrolifere, degli architetti, degli artisti sommersi e dei campanari. A Vasto ci saranno tre diversi momenti per celebrare la ricorrenza.

Venerdì 2 dicembre, alle 10, nella chiesa della Madonna di Pennaluce, a Punta Penna, verrà celebrata una santa messa con la partecipazione degli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo guidato dal tenente di vascello Cosimo Rotolo. Sabato 3 dicembre sarà la sezione di Vasto dell'Anmi (Associazione Nazionale Marinai d'Italia), guidata dal presidente Luca Di Donato, a celebrare la sua Santa Patrona. Alle 17.30 don Antonio Bevilacqua celebrerà la messa nella chiesa di Sant'Antonio. Al termine ci sarà la processione, accompagnata dalla luce delle fiaccole, verso la sede associativa con una sosta per l'omaggio al monumento ai Caduti del mare. A seguire, nella sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, verranno consegnati gli attestati di benemerenza e fedeltà con un ricordo speciale del cavalier Mario Pollutri, storico presidente Anmi scomparso quest'anno.

Domenica 4 dicembre appuntamento in piazza per le celebrazioni del Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto guidato da Giovanni Di Nardo. Gli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo si ritroveranno davanti alla chiesa di San Giuseppe alle 11 per la cerimonia dell'alzabandiera e per un ricordo ai caduti che quest'anno sarà dedicato con affetto a Giuseppe Crisci, vigile del fuoco scomparso a giugno. Poi sarà don Gianfranco Travaglini a celebrare la santa messa nella cattedrale.