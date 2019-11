Via Stingi mai più senz'acqua e la zona del bocciodromo senza cattivi odori. È la promessa fatta ieri dalla Sasi nella conferenza stampa convococata dal Comune di San Salvo. Nel quartiere di via Stingi il problema è legato ai periodi di maggior assorbimento quando il flusso perde pressione lasciando i rubinetti a secco. Qui si creerà un anello di circa un chilometro per ovviare al problema (i dettagli tecnici sono stati illustrati dal responsabile tecnico Pio D'Ippolito), mentre nella zona del bocciodromo si interverrà sui punti di raccolta delle acque bianche e nere per evitare lo strabordamento degli scarichi in alcuni periodi dell'anno.

Complessivamente l'intervento è di 200mila euro. Gianfranco Basterebbe (presidente del consiglio d'amministrazione della Sasi) ha sottolineato come San Salvo abbia una rete idrica migliore rispetto a quella della vicina Vasto grazie agli interventi nel corso del tempo delle amministrazioni che si sono succedute. "Ringrazio la Sasi che investe su San Salvo, dimostrando capacità amministrativa e di gestione dando risposte alle nostre richieste – ha detto il sindaco Tiziana Magnacca – consentendo alla nostra città di risolvere in concreto un problema da molto avvertito dalla popolazione".

In conclusione il primo cittadino di San Salvo ha cercato di strappare un impegno alla Sasi: l'ammodernamento delle condutture sul litorale. I tempi, qui, si prospettano lunghi per l'importanza dell'investimento.