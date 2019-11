Per regali di Natale originali, esclusivi e gustosi quest’anno non c’è niente di meglio che scegliere Il Mercante, in via del Giglio 96 a Vasto. “Abbiamo scelto prodotti artigianali e prettamente abruzzesi. Ad esempio da noi potrete trovare il miele di Tornareccio, le sculture di cioccolato realizzate dall’azienda Ganis di Pineto, i gustosi biscotti di Pizzoferrato. E poi i tartufi artigianali di Borrello e i liquori prodotti nel parco nazionale D’Abruzzo”. Particolarmente curato e ricco l’angolo del beer shop. “Nel nostro allestimento ci sono oltre 70 tipi di birre artigianali, molte prodotte in birrifici abruzzesi”.

C’è poi tutto ciò che riguarda il mondo del caffè. “Abbiamo 5-6 miscele provenienti da diverse parti del mondo che variano a seconda della stagionalità,che maciniamo al momento. Una novità riguarda capsule e cialde. Ora siamo noi a produrle nei nostri laboratori artigianali. Abbiamo fatto questa scelta per garantire al cliente la qualità dei prodotti, ogni 15 giorni produciamo caffè fresco che si può trovare poi nell’assortimento del negozio”. Dal Mercante si possono poi scegliere the, infusi, tisane, per soddisfare ogni esigenza, oltre a tutto ciò che è legato a questo mondo, come tazzine, infusiere, oggettistica.

E in vista delle feste natalizie lo staff de il Mercante ha preparato tante soluzioni interessanti per un dono originale. “Per le birre, ad esempio, abbiamo realizzato dei portabottiglie in legno fatte a mano. Oppure delle cassette sempre realizzate artigianalmente, da poter riempire con i prodotti che si desiderano. In questi giorni avremo tanti nuovi prodotti, tutti artigianali e di qualità, che i nostri clienti potranno scegliere e combinare tra loro. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per farvi conoscere il mondo del Mercante".

Il Mercante

Via del Giglio, 96 - Vasto

Facebook (clicca qui)

Tel. 3200776994

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30