Sarà nutrita la rapprentanza vastese tra i premiati del Coni di Chieti alla Festa dello Sport che si svolgerà lunedì 5 dicembre presso il teatro comunale 'F.P. Tosti' di Ortona. Sul palco saliranno i protagonisti dello sport della provincia di Chieti che, nel corso della stagione, si sono distinti per risultati a livello nazionale e internazionale.

Marco La Verghetta, che fa parte dello staff tecnico della nazionale paralimpica di tiro a segno, riceverà la palma di bronzo come insegnante attività motoria e sportive e preparatore fisico dal 2002.

Premio come dirigente sportivo per Rocco Menna, che "ha contribuito alla crescita del ciclismo abruzzese fino ai massimi vertici nazionali ed internazionali". Tra gli atleti premiati anche le pallavoliste Claudia Scampoli e Giada Russo, vincitrici del Trofeo delle Regioni di beach volley, e Miriam Di Iorio, protagonista nei campionati di atletica master e nei mondiali master di Perth. Sarà premiata anche la Vastese Calcio, vincitrice dello scorso campionato di Eccellenza. Premio anche per il Chieti Calcio femminile, promosso in serie A, in cui militano la sansalvese Melissa Nozzi e le vastesi Barbara Benedetti e Alessia Stivaletta. Tra le società premiate anche le associazioni sportive Easy Dancing di Vasto e Trendy Dance di San Salvo per i risultati nel campionato italiano di Rimini.

Alla cerimonia di premiazione prenderà parte anche Paolo Nicolai, atleta 'di casa', che in coppia con Daniele Lupo ha conquistato la medaglia d'argento nel beach volley alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il beacher azzurro riceverà un premio speciale dal delegato provinciale del Coni Gianfranco Milozzi.

“Si tratta di un appuntamento entrato nella storia - ha dichiarato Milozzi – che ogni anno ci permette di celebrare tutti coloro che grazie al loro impegno e alla loro passione che mettono nello svolgere l’attività sportiva sono riusciti a dare lustro a tutto il movimento provinciale".