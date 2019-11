Da sempre anima e cuore dell'Audax Palmoli, ora cercherà di rappresentare tutto il calcio femminile regionale. È Francesco Nero, presidente della squadra palmolese che nelle ultime stagioni ha calcato anche i campi della serie B nazionale.

Nero è candidato alle prossime elezioni della Figc Abruzzo per il rinnovo degli organi istituzionali che resteranno in carica per i prossimi 4 anni. Il vulcanico presidente è nella lista di Rudy D'Amico (Notaresco) che sfiderà Daniele Ortolano alla ricerca della conferma. Le lezioni si terranno il prossimo 17 dicembre.

Nel frattempo, l'Audax si è aggiudicata la sfida contro il Chieti (che non fa classifica) in trasferta per 4 a 2; ancora sugli scudi la coppia Di Ninni-Bolognese rispettivamente in evidenza con una tripletta e una rete.

Domenica 4 dicembre è in programma il big match contro la Women Soccer Castelnuovo del vastese Mucci. La partita si disputerà a Palmoli alle 14.30, con una vittoria le Panthers aggancerebbero la vetta.

LA 4ª GIORNATA

Aquilana - Ripalimosani 4 - 1

Calcio Femminile Chieti - Audax Palmoli 2 - 4

Intrepida Ortona - Aeternum 2 - 0

Real Bellante - Pizzoli 4 - 0

Stella Nascentetrivento - Alba Montaurei 11 - 0

Riposa Women Soccer Castelnuovo

LA CLASSIFICA

Real Bellante 9

Aquilana 9

Women Soccer Castelnuovo 9

Stella Nascentetrivento 6

Intrepida Ortona 6

Audax Palmoli 6

Pizzoli 3

Aeternum 0

Ripalimosani 0

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Aeternum - Alba Montaurei

Audax Palmoli - Women Soccer Castelnuovo

Calcio Femminile Chieti - Stella Nascentetrivento

Pizzoli - Intrepida Ortona

Ripalimosani - Real Bellante

Riposa Aquilana