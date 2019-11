Inizia oggi la sessione invernale del calciomercato. Fino al prossimo 31 gennaio le squadre potranno fare i loro movimenti in entrata e in uscita (dopo il 16 dicembre per gli svincoli) per aggiustare il tiro dopo la prima parte di stagione. Il direttore sportivo della Vastese Calcio, Pino De Filippis, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa come si muoverà la società biancorossa in questa fase. La strada da seguire è chiara, con la conferma di tutti gli attuali calciatori presenti in rosa (al netto di qualche under che cambierà squadra) e la ricerca di alcune pedine che possano migliorare ulteriormente la situazione di una formazione attualmente al secondo posto in campionato.

Particolarmente importante sarà la ricerca degli under che, secondo il ds De Filippis, sono quelli che nel campionato di serie D possono fare la differenza. Il difensore Mancino è già andato via, a breve lo seguirà Biagio Di Domenico. Entrambi cambieranno squadra per poter avere più occasioni di giocare. E chi arriverà a Vasto, come ha sottolineato De Filippis, dovrà avere quelle caratteristiche di dedizione e attaccamento alla maglia che mister Colavitto chiede al suo gruppo.

Nel video le parole del ds De Filippis in conferenza stampa [GUARDA]