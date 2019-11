Atmosfere ispirate al periodo del proibizionismo americano degli anni ’30 per la nuova stagione del VICO degli artisti, perfettamente in linea con le ultime tendenze metropolitane. I concerti live del Vico quest’anno vedranno la partecipazione dello staff Associazione Password Speakeasy, scuola per barman e barlady, che ripropone elaborati cocktail vintage ispirati a quelli serviti nei bar clandestini dell’America anni ’30.

La serata inaugurale, venerdì 2 dicembre 2016, sarà anche l’occasione per festeggiare il primo anno di attività di Le Grenier, il concept store che è già diventato punto di riferimento per le tendenze vintage ed industrial a Vasto e in Abruzzo: un luogo per chi ama circondarsi di pezzi unici del passato, ma anche trovare le ultime tendenze per la casa, proposte da importanti marchi di design scandinavo [LEGGI].

Dalle 22 il live concert dei Dixi Hogs, band Dixieland, come viene definito il particolare modo di suonare lo stile New Orleans jazz da parte dei “bianchi”, ad accompagnare una serata imperdibile.

www.legrenier.it

www.vicodegliartisti.it