Dopo Termoli, Vasto (Castello Aragona), San Salvo e Petacciato, Meteo Isernia e Molise, il portale di informazione meteorologica dedicato al Molise, al Basso Abruzzo e all'area campana matesina ha messo online un nuovo osservatorio meteorologico. Si tratta del punto di campionamento di Vasto in zona spiaggia di Punta Penna: "L'area - spiegano dal portale - è situata a pochi passi dal Porto di Vasto a sud ed a pochi passi da Punta Aderci a nord, luogo contiguo alla successiva spiaggia di Motta Grossa".

Come illustrato dallo stesso portale, "messo a punto da Giuseppe di Pasquale, l'osservatorio meteorologico di Punta Penna è dotato di una stazione Davis Vantage Pro II installata a 32 metri sul livello del mare. Essa servirà per monitorare il tempo meteorologico ed il clima nel settore portuale, spesso battuto da forti venti settentrionali. La spiaggia di Punta Penna è contigua all'area naturale protetta di Punta Aderci, molto frequentata sia dai bagnanti locali ma anche da molti turisti molisani. Si tratta della prima riserva costiera istituita in Abruzzo con legge regionale n. 9 del 20 Febbraio 1998 e rappresenta un importantissimo segmento di costa di grande pregio ambientale. Ringraziamo ancora tutti coloro che permettono questo lavoro, dai tecnici installatori, a coloro che ospitano le nostre stazioni, a tutti gli amici che seguono il nostro progetto dall'Abruzzo. In particolare salutiamo Emidio (Vasto) e Roberto (San Salvo) che con grande passione ed impegno partecipano al nowcasting".

