Sono 15.087 i cittadini sansalvesi iscritti nelle liste elettori chiamati alle urne domenica prossima 4 novembre per il referendum costituzionale. Lo hanno comunicato il segretario generale del Comune di San Salvo Aldo D’Ambrosio e il responsabile dell’Ufficio elettorale Nicola Artese, che hanno diffuso i dati delle liste generali inviati al presidente della Commissione elettorale circondariale. Per la precisione saranno 7.476 maschi e 7.611 femmine, mentre a votare per la prima volta saranno in 100 (53 maschi e 47 femmine).

Per richiedere il duplicato della tessera elettorale sono a disposizione gli uffici comunali che resteranno aperti anche nelle giornate di venerdì 2 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.00, sabato 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle ore 19.30 e domenica 4 dicembre in contemporanea con l’apertura dei venti seggi cittadini. Si potrà votare domenica 4 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 presentando la tessera elettorale e un documento valido di riconoscimento.

L’Ufficio elettorale segnala che con la riapertura della scuola media Salvo D’Acquisto saranno ripristinate le sezioni 5, 6, 7 e 8, mentre per la scuola elementare di via Ripalta, dove sono in corso i lavori di costruzione della nuova palestra, l’ingresso non sarà possibile da via Luca della Robbia ma da via Leonbattista Alberti.

Curiosità: la sezione più numerosa è la n. 7 con 993 elettori, mentre quella con meno numerosa è la 3 con 547 elettori.

Ubicazione dei seggi elettorali:

Scuola elementare via De Vito: sezioni 1, 2 , 3 e 4

Scuola media “Salvo D’Acquisto: sezioni 5, 6, 7 e 8

Scuola materna via Luigi Sturzo (Sant’Antonio): sezioni 9, 10 e 19

Scuola elementare via Ripalta: sezioni 11, 12, 13 e 20

Scuola elementare via Verdi: sezioni 14, 15 e 16

Scuola elementare Rione Marina: sezioni 17 e 18

A Vasto, intanto, dal Comune ricordano che l'Ufficio Elettorale ha provveduto a variare il luogo di riunione di alcune sezioni elettorali, già dal Referendum del 17 Aprile scorso. In particolare, le sezioni elettorali n° 2 e 3, prima allocate presso l'ex Istituto d'Arte con ingresso in Via Roma, trovano oggi ubicazione sempre presso l'ex Istituto d'Arte ma con ingresso nella adiacente Via Anelli, 20 e le sezioni elettorali n° 18 e 19, prima site presso l'ex Istituto Commerciale in Via Naumachia, sono state trasferite presso la Scuola Materna/Elementare G. Spataro in via D.G. Rossetti, ove sono già allocate le sezioni elettorali n° 20-21-22.