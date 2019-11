Prima vittoria stagionale per la Pallamano Vasto nel campionato di serie B. I biancorossi hanno battuto, nella seconda giornata, il Guardiagrele con il punteggio di 19-17 nonostante le defezioni di Mungo, Crisci e Squeo.

La cronaca a cura dell'ufficio stampa della Pallamano Vasto. Partita sofferta e dai ritmi abbastanza lenti, errori in attacco da una parte e dall’altra con i vastesi che costruiscono a fatica un primo parziale di 3 a 1. Gli avversari non ci stanno e provano a rientrare in partita. I locali però grazie alle ripartenze della rivelazione Carlucci, riescono ad aumentare il passivo portando il risultato sul 7 a 3. A fine primo tempo il bottino è magro 7 a 6 per i padroni di casa, con gli ospiti che non mollano. Il maggiore spessore tecnico, tattico e caratteriale della Pallamano Vasto vieni fuori timidamente nella ripresa, quando la squadra di casa prova a portarsi in vantaggio dopo un momentaneo pareggio sul 8-8. Decisive in questo frangente le parate del portiere spagnolo Adrian Jaime che ridanno fiducia al reparto difensivo, mentre sui rigori entra il veterano Giuseppe Bozzelli “Il Bozz”, che con ben 2 parate fa da preludio al momento decisivo della partita, strappando anche calorosi applausi dal pubblico presente.

Gli avversari nei restanti minuti di gara crollano mentalmente ed un po’ fisicamente, con il passivo di 6 gol (18 a 12) che si stabilizza a 5 minuti dalla fine, grazie anche al capitano Cesare Bevilacqua, miglior marcatore della squadra, ed alla buona prestazione di Murgui, altruista con un paio di passaggio illuminanti. La gara regala sorprese anche nel finale quando la stanchezza fisica ed un calo di concentrazione dei biancorossi rischia di complicare le cose, con gli ospiti che si avvicinano ai padroni di casa. Ma non basta la partita termina sul risultato di 19 a 17. Dunque la Pallamano Vasto, inizia bene il suo percorso in questo campionato molto equilibrato. L’auspicio è che possa togliersi importanti soddisfazioni durante l’intera stagione. Da sottolineare infine la seconda ottima prestazione del pivot Nicolas Ruffilli, di ritorno da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un anno, 5 gol per lui, grinta voglia e determinazione sono i suoi punti di forza, coraggioso anche a partire in contropiede.

Pallamano Vasto – Guardiagrele 19 – 17 (P.T. 7-6)

VASTO: Jaime, Bevilacqua C 6, Ruffilli 5, Verardi 2, Di Casoli 2, Mungo, Murgui 1, Biccari, Carlucci 3, Galante, Crisci, Bozzelli, Bevilacqua D, All. Michele Bevilacqua.

Arbitri: Rinaldi – Passeri.