Ultimi giorni di campagna referendaria piuttosto vivaci a Vasto, dove Unione per Vasto, Forza Italia, Vasto2016 e Noi con Salvini, per venerdì due dicembre organizzano alle 18,30 un incontro presso il Multisala del Corso: "C'è una ragione più profonda d'ogni altra per andare a votare il 4 dicembre: dire no alla Costituzione imposta dalla turbofinanza internazionale".

Interverrà all'incontro il senatore e scrittore Emiddio Novi.