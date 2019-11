E' iniziata dall'individuazione delle due auto su cui è stata caricata la refurtiva la caccia ai ladri che la scorsa settimana hanno svaligiato Mondo Vela, un negozio d'abbigliamento del centro di Vasto.

Erano circa le 3 del 24 novembre (clicca qui per leggere la notizia), quando due giovani di passaggio nella città antica avevano notato i maviventi incappucciati, intenti a trasportare e caricare sulle macchine la merce rubata nell'esercizio commerciale che si trova all'angolo tra corso de Parma e via Santa Maria.

Erano stati i due passanti a lanciare l'allarme ma, nel frattempo, i malviventi avevano fatto in tempo a scappare con un bottino del valore complessivo di circa 10mila euro. La polizia, dopo aver esaminato le immagini registrate dalle telecamere installate nella zona, ha ricostruito l'accaduto e individuato le auto, di cui però non sono chiaramente leggibili le targhe. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili, che hanno agito a volto coperto durante tutto il percorso.