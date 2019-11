Dopo sei anni di assenza tornerà a Vasto il consiglio comunale dei ragazzi. A deciderlo è stata la giunta nella riunione dello scorso 28 novembre fissando l'elezione per il prossimo 10 marzo 2017. Il consiglio comunale dei ragazzi era stato istituito a Vasto nell'anno scolastico 2009/2010, coinvolgendo gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Alla carica di sindaco fu eletto Francesco Valente, oggi studente universitario, e con lui Patrick Salvatorelli (vice sindaco), Nicola La Palombara (assessore alla Scuola), Michela Sallese (assessore allo Sport), Valeria Caserta (assessore al Sociale ed alla Cultura), Noemi Villani (assessore all'Ambiente), Antonio Giangiacomo, Davide Lezzoche, Gianluca Mangano, Sivia Giammarini, Ilaria Zaccardi, Antonio Di Foglio, Yuri Romagnoli, Giuseppe Forte, Simone Pollutri, Andrea Sorgini, Michelina Natarelli, Beatrice Libbi, Sara Rosone, Giorgia Major, Martina Ventrella, Luigi D'Alonzo e Katia Nocciolino.

Nell'articolo dello Statuto comunale che disciplina l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi si legge come questa iniziativa viene promossa "per educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città, aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersiresponsabilità personali e di gruppo, orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro".

La prima esperienza durò appena due anni scolastici, fino al 2011. Ora, anche su impulso delle dirigenti dei due istituti secondari di primo grado, l'amministrazione ha deciso di ricostituire questa esperienza giovanile. Entro il 10 febbraio i ragazzi di Paolucci e Rossetti dovranno presentare le liste e poi, nel giorno 10 marzo 2017, saranno i loro compagni a scegliere il nuovo sindaco baby e il consiglio comunale dei ragazzi di Vasto.