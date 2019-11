Festa in Comune, sabato 10 dicembre, per i nuovi dell'anno 2016 che riceveranno un dono particolare e utile. Per l'occasione, infatti, l'amministrazione comunale di Scerni ha deciso di donare ai nuovi nati una pigotta dell'Unicef e un attestato per l'invio di Africa di kit salvavita per bambini.

"Volevamo realizzare qualche bella iniziativa per i nati nel 2016 - spiega il sindaco Alfonso Ottaviano - e abbiamo visto che c'era questa opportunità con l'Unicef, già intrapresa da altri comuni, nei quali ad ogni bambino nato viene donata questa pigotta che oltre ad essere un omaggio per il bambino e la sua famiglia, consente anche di inviare un contributo all'Unicef per i bambini in difficoltà. L'iniziativa parte quest'anno, ma naturalmente verrà ripetuta anche negli anni futuri".

"Sono 25 - aggiunge l'assessore alle Politiche giovanili e per la Famiglia Ester Di Fabio - i bambini che il 10 dicembre, alle 10,30, riceveranno la pigotta dell'Unicef che adottiamo per mandare un kit salvavita per i bambini africani. Ogni bambino riceverà anche un attestato per la partecipazione all'iniziativa. Appena siamo venuti a conoscenza dell'iniziativa, ci siamo subito messi in contatto l'Unicef, che sarà presente alla cerimonia presso il Comune di Scerni con la sua presidente per l'Abruzzo, Anna Maria Cappa Monti". L'assessore ha anche annunciato che a breve partirà l'iniziativa Un sindaco per amico, che prevede l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.