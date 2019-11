"Noi Vastesi abbiamo bloccato e segnalato decine e decine di profili falsi dopo l'attacco al gruppo Sei di vasto se... e Facebook ci ha dato la conferma. Abbiamo anche gli screenshot a testimonianza. In poco tempo si sono tolti anche come amministratori, ripopolando la pagina ma con loro contatti". È Nicola Cedro a lanciare attraverso il suo profilo facebook il messaggio che (forse) mette la parola fine alla "lotta online" degli ultimi giorni dopo che il gruppo "Sei di Vasto se...", creato nel 2014 da Patrizia Ciccotosto [LEGGI] e divenuto una comunità virtuale in cui condividere tutto ciò che riguarda la città, era stato "rubato" ai suoi amministratori.

"Abbiamo evitato la shitstorm, che sarebbe la pioggia di video di violenza e pornografia che avrebbero lanciato sugli utenti originali che per la maggior parte hanno abbandonato in tempo. In pratica ABBIAMO VINTO!", sottolinea Cedro che spiega anche che "anche io sto subendo diversi attacchi. Abbiamo rilevato decine di profili falsi, li abbiamo segnalati e facebook li ha bloccati".

E poi l'invito a chi faceva parte del precedente gruppo "a cancellarsi e iscriversi su quello nuovo, ricreato da Patrizia [CLICCA QUI]".