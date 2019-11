Dopo il grande spavento di 10 dieci giorni fa a San Mauro Pascoli, Valentino Russo è tornato subito in campo per difendere la porta della Vastese nella sfida con il Castelfidardo. La botta che gli ha fatto perdere i sensi è stata smaltita presto. "Non ricordo del colpo ricevuto. La prima immagine è di quando ero in ambulanza con accanto Biagio Di Domenico", racconta Russo. Con qualche giorno di riposo, il numero 1 biancorosso ha ripreso il suo posto tra i pali uscendo imbattuto dalla sfida con i marchigiani.

Dal ritiro di quest’estate il portiere campano sta lavorando sodo guidato da Massimo Marconato, suo “collega” di ruolo ma soprattutto preziosa ed esperta guida in allenamento. La presenza stabile nelle zone nobili della classifica di serie contribuisce a tenere alto il morale dei biancorossi che, oggi pomeriggio, hanno ripreso gli allenamenti in vista della trasferta sul campo dell’Alfonsine.

Russo, insieme agli altri giocatori che sono scesi in campo domenica, ha lavorato agli ordini del preparatore atletico Roberto Barrea. Prima della seduta di allenamento lo abbiamo incontrato per farci raccontare come ha vissuto queste ultime settimane e come si sta preparando insieme alla squadra per la 14ª giornata [GUARDA].

La 14ª giornata

Alfonsine - Vastese

Castelfidardo - San Nicolò

Campobasso - Monticelli

Jesina - Civitanovese

Olympia Agnonese - Recanatese

Pineto - Chieti

Romagna Centro - Fermana

Sammaurese - San Marino

Vis Pesaro - Matelica

La classifica: 29 Matelica; 27 Vastese; 26 San Nicolò; 25 Fermana; 24 Olympia Agnonese; 23 Vis Pesaro; 20 Sammaurese; 17 Campobasso, Monticelli; 16 San Marino, Jesina; 15 Civitanovese; 14 Castelfidardo, Romagna Centro; 12 Pineto, Alfonsine; 10 Recanatese; 1 Chieti.